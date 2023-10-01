Ankara'da bombalı terör saldırısı! A Haber olay yerinde... Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara'da bu sabah bombalı eylem hazırlığında bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Trafik polislerine yol kontrolü sırasında teröristlerin kullandığı araçtan ateş açıldı. Başlatılan operasyon neticesinde 1 terörist kendisini patlattı diğer hain ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, 2 kahraman polisimizin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı. A Haber Muhabiri Murat Sekban, olay yerinden olayı saniye saniye aktardı.