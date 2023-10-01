01 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara'da bombalı terör saldırısı! A Haber olay yerinde... Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara'da bombalı terör saldırısı! A Haber olay yerinde... Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2023 11:12
Ankara'da bu sabah bombalı eylem hazırlığında bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Trafik polislerine yol kontrolü sırasında teröristlerin kullandığı araçtan ateş açıldı. Başlatılan operasyon neticesinde 1 terörist kendisini patlattı diğer hain ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, 2 kahraman polisimizin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı. A Haber Muhabiri Murat Sekban, olay yerinden olayı saniye saniye aktardı.
Ankara’da terör saldırısı! Patlama anı görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’da terör saldırısı! Patlama anı görüntüleri ortaya çıktı
Bombalı terör saldırısı! A Haber olay yerinde...
Bombalı terör saldırısı! A Haber olay yerinde...
Ankara terör saldırısı! İşte çatışma anı
Ankara terör saldırısı! İşte çatışma anı
Tatar A Haber’e konuştu
Tatar A Haber'e konuştu
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’a Hatay’da saldırı
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a Hatay'da saldırı
Üst üste “FETÖ” gündemi tesadüf mü?
Üst üste “FETÖ” gündemi tesadüf mü?
Kafa bu zihniyet bu! CHP ülkeden kopuk
Kafa bu zihniyet bu! "CHP ülkeden kopuk"
DEVA’dan CHP’ye yerel seçim resti!
DEVA'dan CHP'ye yerel seçim resti!
Milyonlar beklemede! Emekli maaşı için flaş rakam
Milyonlar beklemede! Emekli maaşı için flaş rakam
CHP’de ayaklananların sonu!
CHP’de ayaklananların sonu!
Rüşvetçi Bob’un morali bozuk!
Rüşvetçi Bob'un morali bozuk!
AB kaçak göç kabusundan uyanamıyor!
AB kaçak göç kabusundan uyanamıyor!
Daha Fazla Video Göster