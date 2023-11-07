Ankara’da Blinken protestosu: Eli kanlı Blinken Ankara’dan defol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara'da sivil toplum kuruluşlarının protestosu ile karşılaştı. Protestocular Blinken'ın bir an önce Türkiye'den gitmesini talep etti ve "Bebek katili" ifadelerini kullandılar.

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