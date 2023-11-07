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Ankara’da Blinken protestosu: Eli kanlı Blinken Ankara’dan defol

A Haber
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Giriş: 07.11.2023 08:56
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara'da sivil toplum kuruluşlarının protestosu ile karşılaştı. Protestocular Blinken'ın bir an önce Türkiye'den gitmesini talep etti ve "Bebek katili" ifadelerini kullandılar.
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