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Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı! Alev kapanlarıyla amansız mücadele! Felaketin nedeni belli oldu

Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı! Alev kapanlarıyla amansız mücadele! Felaketin nedeni belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 20:19
Ankara Kızılcahamam'da otluk bölgede başlayan yangın Bolu Gerede'deki ormana da sıçradı. Ekipler alevleri söndürmek için bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının ilk belirlemelere göre insan kaynaklı çıktığını açıkladı. son durumu ise A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı. Sekban yangının yayılmaması için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği ifade ederken bir köyünde tahliye edildiğin açıkladı. İşte detaylar...
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