Ankara’da aynı sınıfta 2 kişide pozitif vak görüldü! Tüm sınıf 10 gün karantinaya alındı

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimde ilk koronavirüs vakaları görülmeye başlandı. Ankara'daki bir lisede rastgele yapılan semptom taramasında, iki öğrencide virüs tespit edildi. Öğrencilerin kardeş ve aynı sınıfta olması nedeniyle sınıf arkadaşları da evlerine gönderildi. Sınıf ise karantinaya alındı.

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