Ankara'da ara sokaklarda sıkıntı var mı? Kar 2 gündür etkili, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu

Ankara'da kar ve soğuk hava etkili. 2 gündür etkili olan kar nedeniyle Başkent beyaza büründü. Kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Ara sokaklarda sıkıntı var mı? Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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