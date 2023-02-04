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Ankara'da ara sokaklarda sıkıntı var mı? Kar 2 gündür etkili, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 13:27
Ankara'da kar ve soğuk hava etkili. 2 gündür etkili olan kar nedeniyle Başkent beyaza büründü. Kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Ara sokaklarda sıkıntı var mı? Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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