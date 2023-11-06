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Ankara'da 2,5 saatlik Gazze zirvesi! Hakan Fidan ve Antony Blinken ne görüştü? İşte kritik zirve sonrası ilk açıklamalar

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Giriş: 06.11.2023 15:32
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'i karşılama protokolündeki detay dikkatlerden kaçmadı. Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı saat 10.45 sıralarında bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşme sonrası ABD'li Bakan Blinken, "Bakanı Fidan ile uzun ve verimli bir görüşme yaptık" dedi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Bakan Fidan'ın acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladığı bildirildi.
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