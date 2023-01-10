10 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu! ByLock kullandığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı

Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu! ByLock kullandığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2023 10:17
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. İstanbul merkezli Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta ByLock kullandığı tespit edilen 18 şüpheliden 16'sı yakalandı.
HDP’ye kapatma davasına kritik gün
HDP'ye kapatma davasına kritik gün
FETÖ’ye peş peşe ağır darbe!
FETÖ'ye peş peşe ağır darbe!
Baykar DİHA’dan başarılı test!
Baykar DİHA'dan başarılı test!
Kökünü Kurutma Operasyonu
Kökünü Kurutma Operasyonu
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte oy sıralaması
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte oy sıralaması
Saymaz’dan 6’lı masanın ’kukla aday’ vaadine tepki
Saymaz'dan 6'lı masanın 'kukla aday' vaadine tepki
İşte küresel güçlerin Millet İttifakı planı!
İşte küresel güçlerin Millet İttifakı planı!
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bakan Varank’tan Tele 1’e sert tepki
Bakan Varank'tan Tele 1'e sert tepki
Özel HDP’li Mızraklı’ya arka çıktı: İçim yanıyor
Özel HDP'li Mızraklı'ya arka çıktı: İçim yanıyor
HDP’den ’Akşener’i desteklemeyiz’ açıklaması
HDP'den 'Akşener'i desteklemeyiz' açıklaması
Kabine toplandı
Kabine toplandı
Daha Fazla Video Göster