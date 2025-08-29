29 Ağustos 2025, Cuma

Ankara uzay ve havacılık OSB büyüyor! Savunma ekosistemi yıldızlar ligine çıkacak

Ankara uzay ve havacılık OSB büyüyor! Savunma ekosistemi "yıldızlar ligi"ne çıkacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 19:39
Ankara’daki Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin gözbebeği savunma projeleri öne çıkıyor. KAAN, Hürjet, Gökbey, ANKA-3, Atak ve Altay tankı gibi stratejik ürünler, dev savunma sanayi şirketleri tarafından burada üretiliyor. İşte detaylar…
