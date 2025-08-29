29 Ağustos 2025, Cuma
Ankara uzay ve havacılık OSB büyüyor! Savunma ekosistemi "yıldızlar ligi"ne çıkacak
Ankara’daki Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin gözbebeği savunma projeleri öne çıkıyor. KAAN, Hürjet, Gökbey, ANKA-3, Atak ve Altay tankı gibi stratejik ürünler, dev savunma sanayi şirketleri tarafından burada üretiliyor. İşte detaylar…