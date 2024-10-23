23 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Ankara TUSAŞ’ta patlama ve silah sesleri! İlk detaylar A Haber’de

Ankara TUSAŞ’ta patlama ve silah sesleri! İlk detaylar A Haber’de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2024 16:10
TUSAŞ'ın Ankara Kazan tesislerinde silah sesleri duyulduğu belirtiliyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara TUSAŞ’ta patlama ve silah sesleri
Ankara TUSAŞ’ta patlama ve silah sesleri
Öcalan çağrısı ne anlama geliyor?
Öcalan çağrısı ne anlama geliyor?
Erdoğan BRICS zirvesi için Kazan’da
Erdoğan BRICS zirvesi için Kazan'da
A Haber saldırının olduğu noktada
A Haber saldırının olduğu noktada
Lübnan’da yaşayan Türkler A Haber’e konuştu
Lübnan’da yaşayan Türkler A Haber’e konuştu
İstanbul’da SAHA EXPO 2024
İstanbul'da SAHA EXPO 2024
İmralı çıkışına muhalefetin yorumu ne?
İmralı çıkışına muhalefetin yorumu ne?
A Haber katil İsrail’in saldırdığı hastanede
A Haber katil İsrail'in saldırdığı hastanede
Terör örgütü silah bırakır mı?
Terör örgütü silah bırakır mı?
Siyasette ’urgan’ polemiği!
Siyasette 'urgan' polemiği!
A Haber İsrail’in hedef aldığı Beyrut’ta
A Haber İsrail'in hedef aldığı Beyrut'ta
Kartal’da zincirleme kaza!
Kartal’da zincirleme kaza!
Daha Fazla Video Göster