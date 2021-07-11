11 Temmuz 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara sokaklarında çöp rezaleti! Mansur Yavaş'a isyan: Z kuşağı da sizi tanıyor
Ankara Çankaya Belediyesi'nde, ücreti yetersiz bulan işçilerin iş bırakması sonucu çöplerin sokaklarda kalması kamuoyunda tepki topladı. Siyasiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i eleştirdi. Tepkilerde, “CHP demek, çöp, çukur, çamur demek..” ifadeleri kullanıldu.