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Ankara Sağlık İletişim Merkezi kuruldu! Depremzedelerle ilgili bilgi veriliyor

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 16:21
Ankara'ya gelen yaralı depremzedelerden bilgi alınabilmesi için çağrı merkezi kuruldu. 7 gün 24 saat hizmet veren merkez sayesinde vatandaşlar yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenebiliyor.
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Depremzedeler için iletişim merkezi!
Depremzedeler için iletişim merkezi!
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