23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Ankara-Kayseri arası 2 saate düşecek! Temel atma törenine Başkan Erdoğan katılacak
Son dakika haberleri… Ankara-Kayseri arasını 2 saate düşürecek yüksek hızlı tren projesinin temeli bugün atılıyor. 142 kilometre uzunluğundaki hattın temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Detayları A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok aktardı.