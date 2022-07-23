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Ankara-Kayseri arası 2 saate düşecek! Temel atma törenine Başkan Erdoğan katılacak

A Haber
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Giriş: 23.07.2022 08:55
Son dakika haberleri… Ankara-Kayseri arasını 2 saate düşürecek yüksek hızlı tren projesinin temeli bugün atılıyor. 142 kilometre uzunluğundaki hattın temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Detayları A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok aktardı.
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