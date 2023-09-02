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Ankara-İzmir hızlı tren hattında son durum! Bakan Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 15:28
Ankara - İzmir hızlı tren projesi kapsamında Afyonkarahisar - Uşak arasında viyadük yapılıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu.
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