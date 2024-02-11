Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı için çalışmalar tam gaz! Ön proje tamamlandı! Seyahat süresi 80 dakikaya iniyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Sakarya'da yaptığı açıklamada Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesinde ön proje çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Bakan Uraloğlu açıklamasında ayrıca "Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz." dedi.