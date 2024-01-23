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Ankara ilçe adayları yarın açıklanacak! Başkan Erdoğan’a seçim beyannamesi sunuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 09:41
AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan'a sunulan seçim beyannamesine son şekli verildi. Genel Merkez'de ilçe adaylarını belirleme mesaisi ise devam ediyor. Ankara ilçe adayları da çarşamba günü yapılacak. Tanıtım toplantısında açıklanacak.
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