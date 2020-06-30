Ankara Halk Ekmek'ten "ödemeler gecikti" itirafı |Video

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek için un alım ihalesinde çarpıcı bir olay yaşandı. Bir esnaf iki aydır ödeme alamadıklarını söyleyerek alacaklarını istedi. Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kemer ise küresel salgını öne sürerek ödemeleri geciktirdiklerini itiraf etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ankara ve İstanbul'da ekmeğe zam yapılmasının ardından Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın ekmek fiyatını 75 kuruşa yükselttiği hatırlatıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik'in çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesinin indirim talebini görüştüğüne yer verilen açıklamada 75 kuruş olan ekmek fiyatının 70 kuruşa indirildiği belirtildi.



Halk ekmek indirim fiyatları perşembe gününden itibaren geçerli olacak.