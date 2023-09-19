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Ankara Halk Ekmek'te bakteri skandalı! Mansur Yavaş'tan "çıt" yok! İşte yeni belgeler

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Giriş: 19.09.2023 11:58
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek Fabrikası’nda ortaya çıkan “bakterili” ekmek skandalında yeni belgeler ortaya çıkmaya başladı. Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmeklerin analizini de Yavaş’ın "ailem" dediği fabrikada çalışan personelin yaptırdığı anlaşıldı.
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