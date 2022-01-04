04 Ocak 2022, Salı
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Ankara gündemi hareketli | Başkan Erdoğan il başkanları toplantısına katılacak! Partileri grup toplantıları yapılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katılacak. HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek. TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.