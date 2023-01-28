Ankara gazetecilerinden 6’lı masa yorumu! Erdoğan’ı yeneceğizden Erdoğan aday olmasına

6’lı masa liderleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde aday olamayacağı görüşünü savunan bir bildiri yayınladı. Ankara gazetecilerine göre; daha önce 'Erdoğan'ı yeneceğiz' diyen muhalefetin; "Erdoğan aday olamaz" söylemine dönmesinin bir önemi var. İşte tüm detaylar…

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