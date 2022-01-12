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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yol tepkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2022 11:53
Ankara'nın gölbaşı ilçesinde yapılan kanalizasyon çalışmasının faturası bölge halkına çıktı. Kış günü yollar usulüne uygun örtülmeyince sokaklar çamur deryasına döndü. Gelinen noktada kimse de sorumluğu üstlenmiyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yol tepkisi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yol tepkisi
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