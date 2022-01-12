12 Ocak 2022, Çarşamba
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yol tepkisi
Ankara'nın gölbaşı ilçesinde yapılan kanalizasyon çalışmasının faturası bölge halkına çıktı. Kış günü yollar usulüne uygun örtülmeyince sokaklar çamur deryasına döndü. Gelinen noktada kimse de sorumluğu üstlenmiyor.