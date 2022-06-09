09 Haziran 2022, Perşembe
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Ankara Büyükşehir Belediyesine sel tepkisi! İş yerleri, evler, okullar su altında kaldı
Ankara'da sel tehlikyesi hala geçmiş değil çünkü 1 hafta boyunca özellikle akşamları yağış devam edecek. Dün ve önceki gün kabusu yaşayan Ankaralılara mikrofon uzattık. İşte A Haber mikrofonuna yaşadıklarını anlatan Ankaralılar...