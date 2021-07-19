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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden dalga geçer gibi konser! 15 Temmuz'un milli birlik ruhuna ters düştüler

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Giriş: 19.07.2021 11:21
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nden bir gün önce Gençlik Parkı’nda konser organize ederken, şehitler için anma programı yapmaması tepki çekti. AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaaslan, "15 Temmuz'da hiçbir etkinlik düzenlemeyerek 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhuna ters düştüler." diyerek sert çıktı.
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