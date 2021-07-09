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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sendika baskısı! Mansur Yavaş'ın yöneticilerinden mobbing

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Giriş: 09.07.2021 11:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde personele sendika değiştirmeleri yönündeki baskılar gün geçtikçe artıyor. Belediyenin üst düzey yöneticilerinden birinin, HAK-İŞ'e bağlı belediye personeline TÜRK-İŞ sendikasına geçmeleri yönünde mobbing uyguladığı iddia edildi. O anlar cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı...
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