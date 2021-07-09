09 Temmuz 2021, Cuma
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sendika baskısı! Mansur Yavaş'ın yöneticilerinden mobbing
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde personele sendika değiştirmeleri yönündeki baskılar gün geçtikçe artıyor. Belediyenin üst düzey yöneticilerinden birinin, HAK-İŞ'e bağlı belediye personeline TÜRK-İŞ sendikasına geçmeleri yönünde mobbing uyguladığı iddia edildi. O anlar cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı...