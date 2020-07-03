Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde rant iddiası! Taksiciler eyleme hazırlanıyor |Video

Ankara'da taksiciler ve Büyükşehir Belediyesi arasında durak gerilimi yaşanıyor. Taksiciler, CHP'li Mansur Yavaş yönetiminin kendi bölgelerini başka taksicilerin işgal etmesine izin verdiği iddiası ediyor. Bu duraklardan 25 bin kişinin ekmek yediğini ve belediyenin bu skandal uygulamasıyla ekmekleriyle oynandığını söyleyen taksiciler tepkili...Taksiciler belediyeye gittiklerini ama muhatap alınmadıklarından dolayı öfkeliler. Mağdur taksiciler yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

Ankara'da taksicilerle büyükşehir belediyesi karşı karşıya geldi.

Taksici esnafının iddiasıa göre bazı belediye görevlileri taksi durakları üzerinden rant sağlıyor.

Ankaralı taksici esnafı, çalışma alanlarının başka taksicilere peşkeş çekilmesine tepkili... Her durağın kendi bölgesi olduğunu söyleyen taksiciler,

bölge işgaline izin veren belediyeye tepkili...

Kendi bölgelerinde başka taksicilere durak verildiğini iddia eden esnaf, soluğu büyükşehir belediyesinde aldı. Ancak büyükşehir belediyesi kapı duvar oldu. Kimse onlarla görüşmedi.

Taksici esnafı alan işgaline öfkeli...

8 bine yakın taksinin olduğu Ankara'da 25 bin kişi geçimni bu yolla sağlıyor.