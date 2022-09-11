11 Eylül 2022, Pazar
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ihale depremi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener neden sessiz?
CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Partili isimlere verdiği ihaleleri ve kadroları belgeleriyle açıkladı. Peki CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarından bir açıklama var mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.