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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ihale depremi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener neden sessiz?

A Haber
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Giriş: 11.09.2022 14:02
CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Partili isimlere verdiği ihaleleri ve kadroları belgeleriyle açıkladı. Peki CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarından bir açıklama var mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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