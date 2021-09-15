Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, YPG'li terörist Leila Mustapha ile aynı yerden ödül aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini ele aldığından beri dişe dokunur bir icraat yapamayan Mansur Yavaş'a YPG'li teröristle aynı yerden ödül aldı. 2004 yılından bu yana Dünya Belediye Başkanı Projesi kapsamında çeşitli ödüller dağıtan Belediye Başkanları Vakfı'nın, CHP'li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile beraber terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye bağlı Rakka'da eş Belediye Başkanı olan Leila Mustapha'ya (Leyla Mustafa) da ödül verdiği ortaya çıktı. Mansur Yavaş'a verilen ödül sonrası, algı operasyonu için tetikte bekleyen CHP ve İYİ Partili hesaplar susmayı tercih etti.