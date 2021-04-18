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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş "Kahramankazan dememekte" ısrarcı

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Giriş: 18.04.2021 14:27
Güncelleme:18.04.2021 14:58
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı o kanlı gecede, 9 şehit veren ve  92 gazisinin olduğu Kahramankazan'a her nedense bu ünvanıyla hitap etmiyor. İşte bu durum Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un dikkatinden kaçmadı. Oğuz,  Yavaş'a, hem tepki gösterdi hem de "neden Kahramankazan ünvanını kullanmadığını"  sordu.
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