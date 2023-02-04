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Ankara beyaza büründü! Kar yağışı ile sürücülerin çilesi başladı

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 09:30
Başkent Ankara, 3 gündür kar yağışının etkisi altında. Alınan tedbirlerin yetersizliği, trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor. Beyaz örtünün tadını çıkaran yine çocuklar oluyor.
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