Ankara-Atina hattında telefon trafiği! Hakan Fidan ve Yaşar Güler Yunan mevkidaşları ile görüştü

Yeni Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Hakan Fidan ilk temasını Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaska-Relis ile yaptı diğer yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Yunan mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Peki görüşmelerde neler konuşuldu, bakanlar hangi mesajları verdi? A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den detayları aktardı.

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