01 Mart 2024, Cuma
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Ankara adaylarının gündemi: Mansur Yavaş’ın harcamaları
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş'ın yerel seçimleri için Ankara'da gerçekleştirdiği reklam kampanyasına bir tepki de Memleket Partisi'nin Ankara adayı Burak Hasar'dan geldi. Hasar, Ankara'nın tüm sokaklarında yer alan Yavaş'ın "az laf, çok iş" afişlerine atıfta bulunarak "az israf, el insaf Mansur Yavaş" dedi. Yavaş'ın reklam için harcadığı bütçeyi açıklamasını istedi.