ANKA-3 mühimmatla havalandı

TUSAŞ, ANKA-3'ün ilk mühimmatlı uçuşunu tamamladığını açıkladı. Yapılan paylaşımda uçuşa ilişkin görüntüler de yer alırken, "Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için iz bırakmaya devam" denildi.