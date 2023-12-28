ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez havalandı! “Görünmez uçak” göklerle buluştu | Başkan Erdoğan'dan ANKA-3 paylaşımı

İnsansız savaş uçağı ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan da konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Öte yandan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte o gurur verici görüntüler...