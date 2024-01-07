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Aniden açılan taksi kapısı sonu oldu! Genç motokuryenin feci sonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 09:31
Oğuzhan Gezer, İstanbul'da, motokuryelik yaparak geçimini sağlıyordu. Bu kez adresi Şişli'ydi. Aniden açılan taksinin kapısıyla korkunç bir kazaya kurban gitti. Talihsiz adam günler süren yaşam savaşını ne yazık ki kaybetti.
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Aniden açılan taksi kapısı sonu oldu!
Aniden açılan taksi kapısı sonu oldu!
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