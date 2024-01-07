Aniden açılan taksi kapısı sonu oldu! Genç motokuryenin feci sonu

Oğuzhan Gezer, İstanbul'da, motokuryelik yaparak geçimini sağlıyordu. Bu kez adresi Şişli'ydi. Aniden açılan taksinin kapısıyla korkunç bir kazaya kurban gitti. Talihsiz adam günler süren yaşam savaşını ne yazık ki kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN