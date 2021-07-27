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Angola Cumhurbaşkanı Lourenço Türkiye'ye geliyor

A Haber
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Giriş: 27.07.2021 14:04
Angola Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de mevkidaşını ağırlayacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, 26-29 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Angola ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

OPEC ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Dönem Başkanlıklarını yürüten Angola ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ayrıca, Afrika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecek.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin zeminine temel teşkil edecek anlaşmalar da imzalanacak.

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