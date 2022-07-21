21 Temmuz 2022, Perşembe
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Android telefonlardaki tehlike! Para çalan 8 uygulama hangisi?
Android telefonları hedef alan 8 uygulamanın kullanıcıların parasını çaldığı tespit edildi. Uygulamaların toplam indirmesi 3 milyonun üzerinde. Peki kullanıcılar bu dolandırıcılığa karşı nelere dikkat etmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan bilişim uzmanı Ali Keskin değerlendirdi.