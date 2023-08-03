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Andican: Ahmet Davutoğlu ile görüştük

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Giriş: 03.08.2023 16:24
İYİ Parti, yerel seçimlerde CHP ile ittifak kuracak mı? Genel Başkan Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü mü? Davutoğlu, Akşener'den hangi talepte bulundu? Detaylar haberimizde...
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