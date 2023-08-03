Andican: Ahmet Davutoğlu ile görüştük

İYİ Parti, yerel seçimlerde CHP ile ittifak kuracak mı? Genel Başkan Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü mü? Davutoğlu, Akşener'den hangi talepte bulundu? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN