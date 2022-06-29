29 Haziran 2022, Çarşamba
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Anayurt ve Sınır Güvenliği Fuarı başladı! Savunma Sanayii ürünleri görücüye çıktı
Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle organize edilen Anayurt ve Sınır Güvenliği Fuarı SEDEC 2022, Ankara'da başladı. Peki fuarda hangi savunma sanayii ürünleri var? Gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.