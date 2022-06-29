Anayurt ve Sınır Güvenliği Fuarı başladı! Savunma Sanayii ürünleri görücüye çıktı

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle organize edilen Anayurt ve Sınır Güvenliği Fuarı SEDEC 2022, Ankara'da başladı. Peki fuarda hangi savunma sanayii ürünleri var? Gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

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