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Anayasa değişikliği haftaya TBMM’de! AK Parti'den MHP'ye "Anayasa" ziyareti

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Giriş: 11.01.2023 12:48
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.
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