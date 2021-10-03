03 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - Yurt provokasyonunun arka planında ne var?

ANALİZ - Yurt provokasyonunun arka planında ne var?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2021 12:16
Son günlerde muhalefetin de desteklediği 'Yurt provokasyonları' Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Açıkçası birileri tıpkı 1968'de, 12 Eylül’de, Gezi de olduğu gibi gençleri sokağa sürüp, siyaset devşirmeye çalışıyor. Eylemcilerin çoğunun öğrenci olmadığı, bazılarının da terör örgütleriyle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Peki, Türkiye yurt konusunda 19 yılda nereden nereye geldi? Tüm detayları analiz haberimizde izleyelim.
Megakentte İstanbulkart krizi!
Megakentte İstanbulkart krizi!
Yurt provokasyonunun arka planında ne var?
Yurt provokasyonunun arka planında ne var?
PKK, 2 elektrik işçisini şehit etti
PKK, 2 elektrik işçisini şehit etti
Başkan Erdoğan’dan sağlık için spor mesajı! Başkan Erdoğan double-double yaptı
Başkan Erdoğan'dan sağlık için spor mesajı! Başkan Erdoğan double-double yaptı
Okulda öğrenci koronavirüs olursa ne olacak?
Okulda öğrenci koronavirüs olursa ne olacak?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan’ın basketbol oynadığı anları paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı
Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı
Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı
Türkiye’deki değişimi muhtarla anlatıyor
Türkiye'deki değişimi muhtarla anlatıyor
A Haber Mobil Harekat Merkezi’nde
A Haber Mobil Harekat Merkezi'nde
PKK’dan hazin tuzak
PKK'dan hazin tuzak
Milletin cebini kimler, neden hedef alıyor?
Milletin cebini kimler, neden hedef alıyor?
Eren-2 Sonbahar-Kış Operasyonu başladı
Eren-2 Sonbahar-Kış Operasyonu başladı
Daha Fazla Video Göster