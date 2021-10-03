ANALİZ - Yurt provokasyonunun arka planında ne var?

Son günlerde muhalefetin de desteklediği 'Yurt provokasyonları' Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Açıkçası birileri tıpkı 1968'de, 12 Eylül’de, Gezi de olduğu gibi gençleri sokağa sürüp, siyaset devşirmeye çalışıyor. Eylemcilerin çoğunun öğrenci olmadığı, bazılarının da terör örgütleriyle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Peki, Türkiye yurt konusunda 19 yılda nereden nereye geldi? Tüm detayları analiz haberimizde izleyelim.