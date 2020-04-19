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ANALİZ - "Yerel hükümet" tartışması nasıl başladı? Milli birlik ve dayanışmadan kimler rahatsız? |Video
Birileri bugünlerde “yerel hükümet” ve “özerklik” hayalleri kurmaya başladı yine. Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan bağış kampanyası üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı geçmişteki vaatleri bir kez daha akıllara getirdi. Peki muhalefet ve yandaş medyası neyi amaçlıyor? “Yerel hükümet” cümlesi durup dururken mi kuruldu? Perde arkasında hangi gerçekler var? Milli birlik ve dayanışmadan kimler rahatsız? Cevapları analiz haberimizde...
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