15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - Yeni Zelanda tarihinin en kanlı saldırısı! Christchurch terör saldırısının 2. yıl dönümü

ANALİZ - Yeni Zelanda tarihinin en kanlı saldırısı! Christchurch terör saldırısının 2. yıl dönümü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2021 15:54
Güncelleme:15.03.2021 15:57
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti. Peki o hain saldırının arkasında kim vardı? Saldırı nasıl gerçekleşti? Hemen ardından neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Christchurch terör saldırısının 2. yıl dönümü
Christchurch terör saldırısının 2. yıl dönümü
Sincar’da dikkat çeken hareketlilik
Sincar’da dikkat çeken hareketlilik
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar
Siber dolandırıcılık çetesi çökertildi
Siber dolandırıcılık çetesi çökertildi
Otoparkta yeni dönem
Otoparkta yeni dönem
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan fezleke açıklaması
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan fezleke açıklaması
Suriye'de MİT destekli operasyon
Suriye'de MİT destekli operasyon
Fitre miktarı belli oldu!
Fitre miktarı belli oldu!
Soyer'den Enver Aysever'e özel ödeme!
Soyer'den Enver Aysever'e özel ödeme!
Suriye iç savaşının 10.yılı
Suriye iç savaşının 10.yılı
Faruk Erdem emeklilik ve tazminat hakkındaki sorular kitabında cevapladı! Ah bir emekli olsam
Faruk Erdem emeklilik ve tazminat hakkındaki sorular kitabında cevapladı! Ah bir emekli olsam
İstanbul'da yeni HES kodu dönemi
İstanbul'da yeni HES kodu dönemi
Daha Fazla Video Göster