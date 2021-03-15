ANALİZ - Yeni Zelanda tarihinin en kanlı saldırısı! Christchurch terör saldırısının 2. yıl dönümü

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti. Peki o hain saldırının arkasında kim vardı? Saldırı nasıl gerçekleşti? Hemen ardından neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...

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