ANALİZ - Üç hassas kavram: hak, hukuk, adalet... |Video

Hak, Hukuk, Adalet... Dünya değişti, insanlar değişti, bunlarla birlikte anlamları da insandan insana değişti bu üç kavramın.... Peki gerçekte hak ne?, Hukuk ne? Adalet ne? tüm bu sorunların yanıtının anlatıldığı özel analiz haberimiz...