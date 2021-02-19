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ANALİZ - Türkiye'yi krize sürükleyen siyasi kavganın üzerinden 20 yıl geçti

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Giriş: 19.02.2021 16:37
Güncelleme:19.02.2021 16:45
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, 19 Şubat 2001'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatarak Türkiye'nin büyük bir kaosa sürüklenmesine neden olduğu tarihi kavganın üzerinden 20 yıl geçti. Türkiye'nin büyük bir kaosa sürüklendiği Cumhurbaşkanı Sezer ve Başbakan Ecevit arasındaki kavga, hafızalardaki yerini hala koruyor. 19 Şubat 2001 Pazartesi günü yaşanan o kavga, "Türkiye'yi karanlığa sürükleyen siyasi kavga" olarak tarihteki yerini aldı. O dönemde neler yaşandı? Koalisyon hükümeti... 'Devleti' enkaz altında bırakan bir deprem... Bankaları boşaltan hortumcular ve kaçınılmaz son! Türkiye 2002'nin 2 Kasım'ındaki tabir-i caiz ise 'Halk ihtilaline' kadar, bir kabusun içinde sürükleniyordu. İşte eski Türkiye'nin içinden geçtiği o karanlık yılları anlatan özel analiz haberimiz.
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