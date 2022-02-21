21 Şubat 2022, Pazartesi
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ANALİZ – Türkiye’yi krize sürükleyen kavganın 21. yılı
10'uncu Cumhurbaşkanı Sezer'in, 19 Şubat 2001'de Başbakan Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatarak, ekonomik kriz çıkardığı kavganın üzerinden tam 21 yıl geçti. İşte araştırma planlama servisimizin hazırladığı o eski Türkiye'nin içinden geçtiği karanlık dönemi anlatan analiz haberimiz...