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ANALİZ - Türkiye'nin yükseliş hikayesi

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Giriş: 23.01.2022 10:57
Bir zamanlar bölgesinde sıradan bir aktör olan Türkiye, son yirmi yılda yaptığı atılımlarla küresel denklemdeki yerini aldı. Siyasal baskılara, ekonomik yaptırımlara ve türlü ambargolara boyun eğmeyen Türkiye'nin başarılı hamleleri, tarih kitaplarına konu olacak nitelikte. İşte 70 sente muhtaç bir ülkeden, küresel ölçekte etkin bir güce dönüşen Türkiye'nin yükseliş hikayesi...
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