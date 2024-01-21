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ANALİZ-Türkiye'nin uzay yolculuğu nasıl başladı?

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Giriş: 21.01.2024 12:44
Tam bağımsızlık idealine odaklanan türkiye, Milli Uzay Programı'nda belirlediği hedefleri de bir bir gerçekleştiriyor. İlk insanlı uzay yolculuğu da işte onlardan biri.
Türkiye’nin uzay yolculuğu nasıl başladı?
Türkiye'nin uzay yolculuğu nasıl başladı?
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