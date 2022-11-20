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ANALİZ-Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2022 16:21
Türkiye Cumhuriyeti’nin ömrünün neredeyse yarısında onlar da vardı. Kanımızı emdiler, canımızı aldılar, umutlarımızı yok etmeye çalıştılar. Anneleri çocuklardan, çocukları babalar da ayırdılar. Her katliamlarına süslü laflarla sahte öyküler uydurdular. İşte Türkiye’nin teröre karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatan analiz haberimiz.
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