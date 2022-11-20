20 Kasım 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ANALİZ-Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesi
Türkiye Cumhuriyeti’nin ömrünün neredeyse yarısında onlar da vardı. Kanımızı emdiler, canımızı aldılar, umutlarımızı yok etmeye çalıştılar. Anneleri çocuklardan, çocukları babalar da ayırdılar. Her katliamlarına süslü laflarla sahte öyküler uydurdular. İşte Türkiye’nin teröre karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatan analiz haberimiz.