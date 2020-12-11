ANALİZ - Türkiye'nin siyasi dönüşümünde son 20 yıl

2009 yılında Başkan Erdoğan'ın "one minute" çıkışı yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Davos'tan bugüne Erdoğan diplomasisinin küresel siyasete etkileri çok büyük oldu. bütün bu süreçte Türkiye hangi adımları attı? Küresel dengelerde Türkiye hangi rolü üstlendi? Türkiye'nin siyasi dönüşümünde son 20 yıl analiz haberimizde...

2009 yılında Başkan Erdoğan'ın "one minute" çıkışı yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Davos'tan bugüne Erdoğan diplomasisinin küresel siyasete etkileri çok büyük oldu. bütün bu süreçte Türkiye hangi adımları attı? Küresel dengelerde Türkiye hangi rolü üstlendi? Türkiye'nin siyasi dönüşümünde son 20 yıl analiz haberimizde...