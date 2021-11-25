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ANALİZ - Türkiye'nin önü neden kesilmek isteniyor?

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Giriş: 25.11.2021 12:18
Son olarak bir kez daha görüldü ki Türkiye, kur ve faiz üzerinden hedef alındı. Aslında geçmişin sayfalarını karıştırdığımızda Türkiye sadece ekonomi üzerinden değil, daha 5 yıl önceki darbe girişimi terör saldırıları ya da türlü provokasyonlarla da sarsılmaya çalışıldı. Ama tüm bu kirli tezgahı planlayanlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamadı. hani hep diyoruz ya dış mihraklar... Bugün bazı kesimler tarafından dalga, şaka konusu bile yapılan o dış mihraklara, maalesef içeriden de destek verildi, hala da veriliyor. Peki, Türkiye, 85 milyonluk bu kocaman ülke kim tarafından nasıl ele geçirilmek isteniyor? O korkunç senaryolara kimler katkıda bulunuyor?
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