Analiz – Türkiye’nin muhalefet sorunu! Her şeye karşı muhalefet anlayışı

İyi ve hatta çok iyi yapılan bir işe kötü demek değildi aslında muhalefet. Ancak ne hikmetse hep bu şekilde oldu Türkiye'deki muhalefet anlayışı. Üstelik bu absürd hali, övünerek dillendirmekten de hiç geri durmadı muhalefet temsilcileri. Peki ama neden? Detaylar analiz haberimizde...

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